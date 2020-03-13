Поліція викрила розкрадання понад 2 млн гривень при ремонті у Верховній раді

Слідчі Національної поліції викрили розкрадання понад 2 млн гривень державних коштів, які призначалися для реконструкції систем опалення в адмінбудинках Верховної ради. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Повідомляється, що підозра повідомили директору одного з підприємств, який підробив документи і привласнив гроші. При цьому допомога в укладанні угоди йому надали деякі посадові особи апарату Верховної ради.

"Фігурант у 2016 році привласнив понад 2 млн гривень державних коштів. Гроші призначалися для реконструкції систем опалення холодопостачання та зміни нагрівальних приладів в адмінбудинках Верховної ради України", - повідомили в МВС.

Директору підприємства повідомили підозра за трьома статтями Кримінального кодексу - ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах), ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) і ст. 366 (складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинених групою осіб).

Обвинувальний акт вже направлено до суду. Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі.

Раніше РБК-Україна писало, що правоохоронці підозрюють керівництво Одеського припортового порту підозрюють в розкрадання понад 90 млн гривень. Крім керівництва підозра також повідомили Ользі Ткаченко - колишньої помічниці та довіреної особи бізнесмена і колишнього нардепа Олександра Грановського.

Також повідомлялося, що п'ять посадових осіб "Київміськради" запідозрили в мільйонні розтрати на установці систем освітлення.