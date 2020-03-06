ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В деле ОПЗ объявили подозрение доверенному лицу экс-нардепа

Новости » Политика     06.03.2020 - 11:34
В деле ОПЗ объявили подозрение доверенному лицу экс-нардепа
Фото: Александр Грановский (РБК-Украина)

Ольгу Ткаченко подозревают в организации схемы на ОПЗ

Антикоррупционные органы в деле о хищениях на Одесском припортовом заводе (ОПЗ) объявили подозрение Ольге Ткаченко - бывшей помощнице и доверенному лицу бизнесмена и бывшего нардепа Александра Грановского. Об этом в Telegram сообщил журналист и экс-нардеп Сергей Лещенко.

По его словам, кроме Ткаченко подозрение в нанесении ущерба на 93,3 млн гривен объявили замдиректора ОПЗ, начальнику отдела и владельцу офшорной компании, которая участвовала в схеме.

По данным следствия, Ткаченко организовала схему, по которой ОПЗ продавал минеральные удобрения офшорной компании Newscope Estates Limited по ценам ниже рыночных. Далее компания перепродавала товар по реальным ценам. Однако физически поставки обеспечивал ОПЗ. Схема действовала на протяжении марта-декабря 2015.

Отметим, подозреваемые должностные лица ОПЗ были задержаны. Местонахождение остальных двух фигурантов пока не установлено.

В деле ОПЗ объявили подозрение доверенному лицу экс-нардепа

Напомним, ранее по другому делу о растрате более 200 млн гривен ОПЗ проходили первый замглавы правления "Нафтогаза" Сергей Перелома и первый замглавы правления ОПЗ Николай Щуриков.

ГБР провело обыски в ГУ Нацполиции Винницкой области
Новости Украины хищениеОПЗАлександр Грановский
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь