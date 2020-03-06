В деле ОПЗ объявили подозрение доверенному лицу экс-нардепа

Фото: Александр Грановский (РБК-Украина)

Ольгу Ткаченко подозревают в организации схемы на ОПЗ

Антикоррупционные органы в деле о хищениях на Одесском припортовом заводе (ОПЗ) объявили подозрение Ольге Ткаченко - бывшей помощнице и доверенному лицу бизнесмена и бывшего нардепа Александра Грановского. Об этом в Telegram сообщил журналист и экс-нардеп Сергей Лещенко.

По его словам, кроме Ткаченко подозрение в нанесении ущерба на 93,3 млн гривен объявили замдиректора ОПЗ, начальнику отдела и владельцу офшорной компании, которая участвовала в схеме.

По данным следствия, Ткаченко организовала схему, по которой ОПЗ продавал минеральные удобрения офшорной компании Newscope Estates Limited по ценам ниже рыночных. Далее компания перепродавала товар по реальным ценам. Однако физически поставки обеспечивал ОПЗ. Схема действовала на протяжении марта-декабря 2015.

Отметим, подозреваемые должностные лица ОПЗ были задержаны. Местонахождение остальных двух фигурантов пока не установлено.

Напомним, ранее по другому делу о растрате более 200 млн гривен ОПЗ проходили первый замглавы правления "Нафтогаза" Сергей Перелома и первый замглавы правления ОПЗ Николай Щуриков.