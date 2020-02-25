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Киевских коммунальщиков заподозрили в миллионных растратах на освещении

Новости » Происшествия     25.02.2020 - 11:17
Киевских коммунальщиков заподозрили в миллионных растратах на освещении
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Бюджету Киева нанесли ущерб в особо крупных размерах

Пять должностных лиц "Киевгорсвета" заподозрили в миллионных растратах на установке систем освещения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

По данным следствия, в 2018 году руководство нескольких структурных подразделений коммунального предприятия "Киевгорсвет" обеспечило победу в тендере на покупку осветительных средств приближенной к ним коммерческой структуре.

Общая сумма контрактов составила несколько десятков миллионов гривен, часть из которой была растрачена. По предварительной версии, при подготовке сметы чиновники сознательно завысили реальную рыночную стоимость на лампы для уличного освещения.

Инициированная СБУ комплексная товароведческая и судебно-экономическая экспертизы показали, что из-за действий подозреваемых местному бюджету нанесен ущерб в особо крупных размерах. На данный момент им объявили о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением. Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура расследует хищения средств на строительстве метро в Киеве.

До этого СБУ разоблачила имитацию ремонта самолетов в аэропортах Одессы и Киева.

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