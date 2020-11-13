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Полиция разоблачила банду по продаже наркотиков через интернет в Одессе

Автор: Роман Тверденко

Полиция разоблачила банду, организовавшую продажу наркотиков через интернет. Вещества свозились в Одессу с других городов Украины.

Об этом сообщает Национальная полиция.

Установлено, что для продажи наркотиков группировка организовала несколько сайтов и каналов в Telegram. Для рекламы нанимались люди, которые наносили названия каналов и сайтов на стены зданий. Клиентам давали возможность выбрать товар, проконсультироваться, указать адрес "закладки" и оплатить заказ через интернет. После оплаты клиенты получали уведомление на телефон с адресом нахождения товара.

В ходе более двух десятков обысков в Одессе, Киеве и Запорожье правоохранители изъяли около трех килограмм наркотиков, мобильные телефоны, компьютеры, 3,5 тысячи банковских карточек, на которые переводились полученные от продажи деньги, а также прочие доказательства.

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Задержаны четверо человек. Они подозреваются в преступлениях по ч.3 статьи 307 Уголовного кодекса (незаконная покупка, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотиков и психотропных веществ).

Ранее сообщалось, что полицейские разоблачили организаторов передачи наркотиков в один из следственных изоляторов Ивано-Франковска. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Также РБК-Украина писало, что Житель Николаева организовал группировку, которая занималась сбытом кокаина в Украине и марихуанны в Евросоюзе. В банде были украинцы и граждане ЕС.

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