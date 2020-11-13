Поліція викрила банду з продажу наркотиків через інтернет в Одесі

Поліція викрила банду, яка організувала продаж наркотиків через інтернет. Речовини звозилися до Одеси з інших міст України.

Про це повідомляє Національна поліція.

Встановлено, що для продажу наркотиків угруповання організувала кілька сайтів і каналів Telegram. Для реклами наймалися люди, які писали назви каналів і сайтів на стінах будівель. Клієнтам давали можливість вибрати товар, проконсультуватися, вказати адресу "закладки" і сплатити замовлення через інтернет. Після оплати клієнти отримували повідомлення на телефон з адресою знаходження товару.

У ході більше двох десятків обшуків в Одесі, Києві та Запоріжжі правоохоронці вилучили близько трьох кілограмів наркотиків, мобільні телефони, комп'ютери, 3,5 тисячі банківських карток, на які переводилися отримані від продажу гроші, а також інші докази.

Затримано четверо осіб. Вони підозрюються у злочинах за ч.3 статті 307 Кримінального кодексу (незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотиків і психотропних речовин).

Раніше повідомлялося, що поліцейські викрили організаторів передачі наркотиків в один із слідчих ізоляторів Івано-Франківська. Їм загрожує до 12 років в'язниці.

Також РБК-Україна писало, що Житель Миколаєва організував групу, яка займалася збутом кокаїну в Україні і марихуани в Євросоюзі. У банді були українці і громадяни ЄС.