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Полиция расследует пожар на предприятии под Харьковом, где погиб человек

Новости » Происшествия    26.10.2018 - 14:26
Фото: пожар под Харьковом (hk.npu.gov.ua)
Фото: пожар под Харьковом (hk.npu.gov.ua)

Также в результате пожара на предприятии в цеху по обработке металла пострадали двое работников

Полиция выясняет обстоятельства пожара на предприятии в цехе по обработке металла, что произошла в селе Хорлы в Харьковском районе, в результате которой погиб человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.

Кроме того, еще двое работников доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу с химическими ожогами и отравлением угарным газом.

"В результате пожара погиб 49-летний сварщик предприятия. Также в больницу доставлены два работника 35 и 37 лет с телесными повреждениями различной степени тяжести", - уточнили в полиции.

По информации правоохранителей, предварительно установлено, что причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки.

 

Фото: пожар под Харьковом (hk.npu.gov.ua)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что под Харьковом в результате пожарови на одном из предприятий погиб человек.

Отметим, на пожарах в Украине за прошедшую неделю погибли 32 человека. Кроме того, за отчетный период еще 6 человек утонули.

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