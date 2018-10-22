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На пожежах в Україні за тиждень загинули 32 особи, - ДСНС

Новини » Надзвичайні події    22.10.2018 - 22:16
Ілюстративне фото (mvs.gov.ua)
Ілюстративне фото (mvs.gov.ua)

На водних об’єктах в Україні загинули 6 осіб

На пожежах в Україні за минулий тиждень, з 15 по 21 жовтня 2018 року, загинули 32 особи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, в Україні за тиждень рятувальники зафіксували понад 2,4 тис. надзвичайних подій, на яких вдалося врятувати 43 особи. Зокрема, за вказаний період було зафіксовано понад 2 тис. пожеж, на яких врятовано 37 осіб. 

"На пожежах загинуло 32 особи, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 5,7 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що на водних об’єктах в Україні загинули 6 осіб.

Також зазначається, що за тиждень в Україні вилучили та знищили майже 1,5 тис. боєприпасів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що вчора, 21 жовтня, у Барвінківському районі Харківської області загорілися склади з зерном соняшнику та пшениці. 

Крім того, повідомлялося, що у Пустомитівському районі Львівської області згорів туристичний автобус, обійшлося без постраждалих.

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