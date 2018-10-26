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Погода на сьогодні: в Україні очікуються дощі, температура до +14

Новини » Суспільство    26.10.2018 - 08:00
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві очікується дощ, температура вдень до +9

Погода на сьогодні: 26 жовтня 2018 на півночі, в центрі, на сході та, місцями, на півдні України очікуються дощі, на іншій території без опадів, температура повітря - від +6 до +14. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію Укргідрометцентру при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході України 26 жовтня без опадів. Температура повітря вдень від +7 до +14, вночі від 2 до +5.

На півночі мінлива хмарність, дощі, температура вдень від +6 до +9, вночі від +2 до +5.

В центральній частині дощі, вдень від +6 до +9, вночі від +2 до +4.

На сході без опадів, вдень від +6 до +19, вночі від +2 до +4.

На півдні вдень переважно без опадів, тільки в запорізькій області очікуються дощі, температура вдень від 12 до +14, вночі від +6 до +6.

Погода на сьогодні: в Україні очікуються дощі, температура до +14Фото: прогноз на 26 жовтня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 26 жовтня і вдень, і вночі очікуються дощі, вдень від +7 до +9, вночі від +3 до +5. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

У Києві до кінця доби очікується сильний вітер В Україні через негоду знеструмлено 146 населених пунктів
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