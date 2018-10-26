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Поліція розслідує пожежу на підприємстві під Харковом, де загинула людина

Новини » Надзвичайні події    26.10.2018 - 14:26
Фото: пожежа під Харковом (hk.npu.gov.ua)
Фото: пожежа під Харковом (hk.npu.gov.ua)

Також внаслідок пожежі на підприємстві з обробки металу постраждали двоє працівників

Поліція з’ясовує обставини пожежі на підприємстві в цеху з обробки металу, що сталась у селі Хорли у Харківському районі, внаслідок якої загинула людина. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на поліцію Харківської області.

Крім того, ще двох працівників доставлено до Харківської міської клінічної лікарні з хімічними опіками та отруєнням чадним газом.

"Внаслідок  пожежі  загинув  49-річний  зварювальник  підприємства. Також до лікарні доставлені два працівники 35 та 37 років з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості", - уточнили в поліції.

За інформацією правоохоронців, попередньо встановлено, що причиною пожежі могло стати коротке замкнення електропроводки.

 

Фото: пожежа під Харковом (hk.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що під Харковом в результаті пожежі на одному з підприємств загинула людина. 

Зазначимо, на пожежах в Україні за минулий тиждень загинули 32 людини. Крім того, за звітний період ще 6 осіб потонули.

Під Харковом в результаті пожежі на підприємстві загинула людина У Німеччині троє пожежників спеціально влаштовували підпали, щоб їх гасити
Новини України пожежаХарківзавод
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