Поліція розслідує пожежу на підприємстві під Харковом, де загинула людина

Фото: пожежа під Харковом (hk.npu.gov.ua)

Також внаслідок пожежі на підприємстві з обробки металу постраждали двоє працівників

Поліція з’ясовує обставини пожежі на підприємстві в цеху з обробки металу, що сталась у селі Хорли у Харківському районі, внаслідок якої загинула людина. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на поліцію Харківської області.

Крім того, ще двох працівників доставлено до Харківської міської клінічної лікарні з хімічними опіками та отруєнням чадним газом.

"Внаслідок пожежі загинув 49-річний зварювальник підприємства. Також до лікарні доставлені два працівники 35 та 37 років з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості", - уточнили в поліції.

За інформацією правоохоронців, попередньо встановлено, що причиною пожежі могло стати коротке замкнення електропроводки.

Фото: пожежа під Харковом (hk.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що під Харковом в результаті пожежі на одному з підприємств загинула людина.

Зазначимо, на пожежах в Україні за минулий тиждень загинули 32 людини. Крім того, за звітний період ще 6 осіб потонули.