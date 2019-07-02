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Поліція розслідує 60 справ за порушення перед виборами

Новини » Вибори 2019    02.07.2019 - 12:46
Поліція розслідує 60 справ за порушення перед виборами
Фото: поліція (РБК-Україна)

Упродовж передвиборчої кампанії до органів поліції надійшло понад 1,4 тис. повідомлень про порушення

З початку виборчого процесу розпочато 60 кримінальних проваджень. Про це заявив заступник начальника Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе, повідомляє прес-служба поліції.

Зокрема, 48 кримінальних проваджень безпосередньо пов’язані з порушенням виборчого законодавства. Ще 12 кримінальних проваджень - це злочини загально-кримінальної спрямованості, які опосередковано пов’язані з порушенням виборчого процесу. Для забезпечення публічної безпеки та порядку у день виборів заплановано залучити понад 72 тисячі поліцейських.

Заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич зазначив, що упродовж передвиборчої кампанії до органів поліції надійшло понад 1,4 тисячі повідомлень про порушення у виборчій сфері.

"Переважно вказана інформація пов’язана з незаконною агітацією - 1093 факти, підкупом виборців - 114 фактів, перешкоджанню здійсненню виборчого права - 48 фактів", - сказав Фацевич.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Центрвиборчком затвердив форму і текст виборчого бюлетеня у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на парламентських виборах.

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