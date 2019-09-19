Полиция проверяет информацию о минировании в центре Харькова

Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Неизвестный "заминировал" здание на улице Сумской

В Харькове неизвестный "заминировал" здании на улице Сумской, 1. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Сообщение о закладке взрывчатки поступило в полицию 19 сентября. По адресу выехала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.

В настоящее время продолжается осмотр помещений и прилегающей территории.

Напомним, 19 сентября вв полицию поступила информация о заминировании здания Суворовского районного суда в Одессе. На место происшествия направлены следственно-оперативная группа, эксперты взрывотехнического управления, кинологи и работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

РБК-Украина сообщало, что в среду, 18 сентября, перекрыли мост Метро из-за угрозы взрыва. Движение на мосту было полностью перекрыто в обоих направлениях. Взорвать мост грозил 42-летний выходец из Крыма Алексей Белько. Его задержали.

Также известно, что 16 сентября, сотрудники Национальной полиции во Львовской области получили сообщение о заминировании трех высших учебных заведений города. Информация впоследствии не подтвердилась.