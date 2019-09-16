Из львовских вузов эвакуируют студентов из-за сообщения о минировании

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Речь идет об университете им. И. Франка, "Львовской политехнике" и Академии сухопутных войск

В понедельник, 16 сентября, сотрудникам Национальной полиции во Львовской области поступило сообщение о заминировании трех высших учебных заведений города. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Как сообщают местные СМИ, речь идет о университете имени Ивана Франка, Национальном университете "Львовская политехника" и Академии сухопутных войск. Поскольку аноним не сообщила конкретных адресов, полиция проверяет все корпуса учебных заведений.

Сообщается, что студентов и преподавателей эвакуировали. На места выехали эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы и специалисты других служб. Правоохранители проводят обследование помещений на наличие взрывоопасных предметов.

Напомним, 9 сентября полиция Харькова проверяла информацию о массовом минировании мест значительного скопления людей. Полиция проверяла информацию о закладке взрывчатки в 7 больницах, 17 торговых центрах, всех детских садах и школах Харькова. По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 20 августа полиция получила сообщение о массовом минировании объектов инфраструктуры Черновцов. Аноним сообщил, что в 11:00-12:00 часов взорвутся бомбы во всех детских садах, банках и кафе на территории города.