ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Поліція перевіряє інформацію про замінування в центрі Харкова

Новини » Надзвичайні події    19.09.2019 - 14:13
Поліція перевіряє інформацію про замінування в центрі Харкова
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Невідомий "замінував" будівлю на вулиці Сумській

У Харкові невідомий "замінував" будівлі на вулиці Сумській, 1. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу поліції.

Повідомлення про закладення вибухівки надійшло в поліцію 19 вересня. За адресою виїхала слідчо-оперативна група і фахівці вибухотехнічного управління ГУНП в Харківській області.

В даний час триває огляд приміщень та прилеглої території.

Нагадаємо, 19 вересня вв поліцію надійшла інформація про замінування будівлі Суворовського районного суду в Одесі. На місце події направлена слідчо-оперативна група, експерти вибухотехнічного управління, кінологи та працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

РБК-Україна повідомляло, що у середу, 18 вересня, перекрили міст Метро через загрозу вибуху. Рух на мосту було повністю перекрито в обох напрямках. Підірвати міст загрожував 42-річний виходець з Криму Олексій Белько. Його затримали.

Також відомо, що 16 вересня співробітники Національної поліції у Львівській області отримали повідомлення про замінування трьох вищих навчальних закладів міста. Інформація згодом не підтвердилася.

У Черкаській області затримали підозрюваних у подвійному вбивстві В Одесі повідомили про замінування суду
Новини України Харківполициямінування
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся