Поліція перевіряє інформацію про замінування в центрі Харкова

Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Невідомий "замінував" будівлю на вулиці Сумській

У Харкові невідомий "замінував" будівлі на вулиці Сумській, 1. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу поліції.

Повідомлення про закладення вибухівки надійшло в поліцію 19 вересня. За адресою виїхала слідчо-оперативна група і фахівці вибухотехнічного управління ГУНП в Харківській області.

В даний час триває огляд приміщень та прилеглої території.

Нагадаємо, 19 вересня вв поліцію надійшла інформація про замінування будівлі Суворовського районного суду в Одесі. На місце події направлена слідчо-оперативна група, експерти вибухотехнічного управління, кінологи та працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

РБК-Україна повідомляло, що у середу, 18 вересня, перекрили міст Метро через загрозу вибуху. Рух на мосту було повністю перекрито в обох напрямках. Підірвати міст загрожував 42-річний виходець з Криму Олексій Белько. Його затримали.

Також відомо, що 16 вересня співробітники Національної поліції у Львівській області отримали повідомлення про замінування трьох вищих навчальних закладів міста. Інформація згодом не підтвердилася.