Поліція провела масштабну спецоперацію у ВЛК по Україні

Що таке операція "Ескулап"

Поліція провела масштабну антикорупційну операцію проти посадовців військово-лікарських комісій (ВЛК) та експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО).

Фото: вилучене майно (https://t.me/UA_National_Police/68107)

Мета - виявити розходження між тим, що чиновники задекларували, і тим, чим вони насправді володіють. За попередніми даними, загальна сума таких розходжень сягає 200 мільйонів гривень.

Розрив між тим, що вказано в деклараціях, і реальним майном у кожному конкретному випадку становить від 2 до 11 мільйонів гривень.

Слідство цікавить незадекларована власність родичів посадовців - авто, квартири, будинки, земля, готівка. Або навпаки - майно задекларували, але воно явно перевищує офіційні доходи.

Що вилучили

Під час обшуків поліція забрала:

автомобілі, зокрема Mercedes-Benz GLE 300D 2025 року вартістю понад 100 тисяч доларів;

готівку в гривнях та іноземній валюті;

медичні документи і виписки ВЛК щодо 36 пацієнтів;

різноманітні договори, чеки про перекази та оплату товарів на суми від 600 тисяч гривень до понад мільйона.

Фото: вилучені у лікарів гроші (https://t.me/UA_National_Police/68107)

Вилучені документи можуть свідчити про відмивання грошей. Досудове розслідування триває, слідчі збирають доказову базу для оголошення підозр фігурантам.