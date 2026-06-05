Поліція провела масштабну спецоперацію у ВЛК по Україні

Поліція одночасно прийшла з обшуками до лікарів військово-лікарських комісій одразу в 16 регіонах країни - шукали незадекларовані квартири, готівку та авто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.
Поліція провела масштабну антикорупційну операцію проти посадовців військово-лікарських комісій (ВЛК) та експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО).
Мета - виявити розходження між тим, що чиновники задекларували, і тим, чим вони насправді володіють. За попередніми даними, загальна сума таких розходжень сягає 200 мільйонів гривень.
Розрив між тим, що вказано в деклараціях, і реальним майном у кожному конкретному випадку становить від 2 до 11 мільйонів гривень.
Слідство цікавить незадекларована власність родичів посадовців - авто, квартири, будинки, земля, готівка. Або навпаки - майно задекларували, але воно явно перевищує офіційні доходи.
Під час обшуків поліція забрала:
Вилучені документи можуть свідчити про відмивання грошей. Досудове розслідування триває, слідчі збирають доказову базу для оголошення підозр фігурантам.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про скандал в Ужгородському ТЦК: посадовцям оголосили підозри за катування людей - військовозобов'язаних, зокрема, прив'язували кайданками до драбини. Справа отримала розголос і стала черговим прикладом зловживань у військових структурах.
Як повідомляло РБК-Україна, НАБУ і САП викрили схему з вимаганням мільйона доларів хабара під час закупівлі безпілотників для Державної прикордонної служби. Це ще один резонансний корупційний кейс у сфері оборони.