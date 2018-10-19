Фото: правоохранители патрулируют населенные пункты в Черниговской области (npu.gov.ua)

К патрулированию привлечены автопатрули и пешие наряды

Полиция продолжает патрулировать 15 населенных пунктов в районе взрывов в Черниговской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Как отмечается, в настоящее время к патрулированию привлечены автопатрули и пешие наряды.

По словам первого заместителя главы Нацполиции Вячеслава Аброськина, полиция зарегистрировала 127 сообщений о происшествиях, связанных со взрывами под Ичней, в частности, 17 - в отношении повреждений и разрушений зданий, 53 - по выявлению боеприпасов.

"Между подразделениями различных ведомств, а также с органами местной власти налажено и идет полное взаимодействие. Уже полностью восстановлено газо- и электроснабжение во всех населенных пунктах...Сейчас полиция осуществляет патрулирование 15 населенных пунктов, попавших в зоны поражений в Черниговской области", - сказал Аброськин.

Кроме того, он добавил, что на данный момент правоохранители уже проверили почти 2 тыс.лиц и тысячу транспортных средств.

Фото: правоохранители патрулируют населенные пункты в Черниговской области (npu.gov.ua)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что после взрывов на военном арсенале под Ичней в Черниговской области изъяли почти 2,3 тыс. взрывоопасных предметов.

Добавим, взрывы в Ичне произошли в ночь на 9 октября, в Службе безопасности Украины не исключают, что причиной происшествия могла быть диверсия.