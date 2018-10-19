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Поліція продовжує патрулювати 15 населених пунктів в районі вибухів у Чернігівській області

Новини » Надзвичайні події    19.10.2018 - 11:35
Фото: правоохоронці патрулюють населені пункти у Чернігівській області (npu.gov.ua)
Фото: правоохоронці патрулюють населені пункти у Чернігівській області (npu.gov.ua)

До патрулювання залучені автопатрулі та піші наряди

Поліція продовжує патрулювати 15 населених пунктів в районі вибухів у Чернігівській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції України.

Як зазначається, наразі до патрулювання залучені автопатрулі та піші наряди.

За словами першого заступника голови Нацполіції В’ячеслава Аброськіна, поліція зареєструвала 127 повідомлень про події, пов’язані з вибухами під Ічнею, зокрема, 17 - щодо пошкоджень та руйнувань будівель, 53 - щодо виявлення боєприпасів.

"Між підрозділами різних відомств, а також з органами місцевої влади налагоджена та триває повна взаємодія. Вже повністю відновлено газо- та електропостачання в усіх населених пунктах...Наразі поліція здійснює патрулювання 15 населених пунктів, що потрапили до зони уражень в Чернігівській області", - сказав Аброськін. 

Крім того, він додав, що наразі правоохоронці вже перевірили майже 2 тис.осіб та тисячу транспортних засобів. 

 

Фото: правоохоронці патрулюють населені пункти у Чернігівській області (npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що після вибухів на військовому арсеналі під Ічнею Чернігівській області вилучили майже 2,3 тис. вибухонебезпечних предметів. 

Додамо, вибухи в Ічні сталися в ніч на 9 жовтня, у Службі безпеки України не виключають, що причиною події могла бути диверсія. 

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