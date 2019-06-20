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Полиция придаст огласке часть материалов дела об убийстве журналиста Комарова


Материалы разгласят для поиска убийц Комарова

Глава Национальной полиции Сергей Князев анонсировал, что полиция придаст огласке часть материалов уголовного дела об убийстве черкасского журналиста Вадима Комарова. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Facebook.

По словам Князева, наиболее опытные следователи и оперативники Нацполиции оказывают практическую и методическую помощь Главному правлению Нацполиции в Черкасской области с целью установления всех причастных к этому преступлению.

Он подчеркнул, что оперативники обратились к следователям для получения разрешения на разглашение части материалов уголовного производства. Поэтому в ближайшее время правоохранители планируют обратиться к журналистам за помощью в идентификации личности преступника.

"В ближайшее время мы обратимся к журналистскому сообществу за помощью: предоставим фотоработы лиц, причастных к этому правонарушению - для того, чтобы мы могли идентифицировать как можно скорее правонарушителей", - сказал глава Нацполиции.

Князев заверил, что НПУ приложит максимум усилий для того, чтобы это преступление не осталось в разряде нераскрытых.

Напомним, ранее пресс-секретарь полиции Черкасс Дмитрий Грищенко сообщил, что у следствия есть три основные версии убийства журналиста Вадима Комарова, который умер после жестокого избиения.

Как писало РБК-Украина ранее, Вадим Комаров, который находился в коме после избиения 4 мая, умер. Стоит отметить, что глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко подчеркивал, что единственная версия покушения - профессиональная деятельность журналиста.

Так, Комарова жестоко избили 4 мая в Черкассах. Тогда в полиции сообщили, что открыли уголовное производство по части 1 статьи 121 УК (Умышленное тяжкое телесное повреждение). В 2016 году журналиста пытались застрелить.

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