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В Черкассах избили журналиста

Новости » Происшествия    04.05.2019 - 15:12
В Черкассах избили журналиста
Фото: Вадим Комаров (facebook.com)

Журналист сейчас находится в реанимации

В Черкассах избили местного журналиста Вадима Комарова. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook председателя Национального союза журналистов Сергея Томиленко.

Комаров сейчас находится в реанимации в очень тяжелом состоянии.

"Журналист часто затрагивал резонансные темы, реально раздражал многих в Черкассах, кто имел большую власть и большие деньги", - добавил Томиленко.

В полиции сообщают, что открыли уголовное производство по статье 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение).

Местное издание "Прочерк" пишет, что избитого журналиста с разбитой головой в субботу около девяти часов утра увидели прохожие на улице на перекрестке улиц Надпильной и Небесной Сотни. Прохожие и вызвали "скорую". В 2016 году журналиста пытались застрелить.

Напомним, в поселке Чабаны Киевской области 6 марта во время съемок напали на журналистку Екатерина Каплюк и оператора Бориса Троценко, которые работают в программе "Схемы: коррупция в деталях". Среди тех, кто препятствовал съемке, были двое заместителей Чабановского поселкового головы Александра Киризлиева. В частности, среди нападавших были Владимир Чуприна - заместитель по вопросам работы жилищно-коммунального хозяйства, Юрий Бондарь - заместитель по вопросам работ исполнительных органов.

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