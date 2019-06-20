В полиции назвали основные версии убийства журналиста в Черкассах

Фото: Вадим Комаров (facebook.com)

Одна из версий - профессиональная деятельность журналиста Комарова

Пресс-секретарь полиции Черкасс Дмитрий Грищенко сообщил, что у следствия есть три основные версии о нападении на журналиста Вадима Комарова, который умер после жестокого избиения. Об этом Грищенко написал в своем Facebook.

Одна из версий - профессиональная деятельность Комарова.

"Сегодня около двух часов ночи умер журналист Вадим Комаров, который 46 дней провел в больнице, в коме, после дерзкого нападения... К сожалению, на сегодняшний день личность нападавшего не установлена, однако работа в этом направлении продолжается. Сейчас делом занимается группа следователей следственного управления полиции Черкасской области. Дело расследуется как умышленное убийство. У следствия есть три основные рабочие версии - это профессиональная деятельность потерпевшего, внезапная ссора с неустановленным лицом и убийство из корыстных побуждений", - подчеркнул пресс-секретарь.

По словам Грищенко, был проведен ряд осмотров места происшествия, где изъяты вещественные доказательства. Кроме того, назначен комплекс судебных экспертиз, направленных на установление лица, совершившего уголовное преступление, проведен поквартирный обход домов, расположенных недалеко от места совершения преступления.

"Допрошено более 1300 человек, установлено и отработано более 100 камер видеонаблюдения, расположенных по маршруту движения потерпевшего. Часть видео изъято и приобщено к материалам уголовного производства. Полиция, в соответствии с требованиями закона, не может предоставить всю информацию, которой располагает следствие, однако уверяем, что делаем все, что от нас зависит, чтобы установить и задержать нападавшего", - написал он.

Как писало РБК-Украина ранее, Вадим Комаров, который находился в коме после избиения 4 мая, умер. Стоит отметить, что глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко подчеркивал, что единственная версия покушения - профессиональная деятельность журналиста.

Напомним, 4 мая в Черкассах избили местного журналиста Вадима Комарова. Тогда в полиции сообщили, что открыли уголовное производство по части 1 статьи 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение). Местные издания писали, что избитого журналиста с разбитой головой в субботу около девяти часов утра увидели прохожие на улице. Прохожие и вызвали "скорую". В 2016 году журналиста пытались застрелить.