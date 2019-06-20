Избитый в Черкассах журналист умер

Фото: Вадим Комаров (facebook.com)

НСЖУ настаивает на проведении специальных парламентских слушаний по вопросам физической безопасности журналистов

Журналист Вадим Комаров, который находился в коме после избиения 4 мая, умер. Об этом сообщил председатель Национального союза журналистов Сергей Томиленко в Facebook.

По словам Томиленко, единственная версия покушения - профессиональная деятельность журналиста.

"Он был неудобным для многих местных политиков. Задавал неудобные вопросы о коррупции в Черкассах, нарушал резонансные темы", - заявил Томиленко.

Он добавил, что НСЖУ продолжает настаивать на проведении специальных парламентских слушаний по вопросам физической безопасности журналистов и свободы слова.

"Продолжаем требовать реальной, а не декларативной, защиты прав украинских журналистов! Очередное убийство журналиста в Украине. После демонстративно убитого в центре Киева Павла Шеремета, печальный список пополняется новой фамилией", - заявил председатель Национального союза журналистов.

Напомним, 4 мая РБК-Украина писало, что в Черкассах избили местного журналиста Вадима Комарова. Тогда в полиции сообщили, что открыли уголовное производство за частью 1 статьи 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение). Местные издания писали, что избитого журналиста с разбитой головой в субботу около девяти часов утра увидели прохожие на улице. Прохожие и вызвали "скорую". В 2016 году журналиста пытались застрелить.