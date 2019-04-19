Полиция практически завершила подготовку к дебатам на стадионе

Фото: ситуация возле НСК (РБК-Украина, Виталий Носач)

Взрывотехники и кинологи проверили территорию стадиона

Национальная полиция Украины практически завершила подготовку к дебатам кандидатов в президенты Украины на НСК "Олимпийский". Об этом сообщил спикер полиции Ярослав Тракало в Facebook.

Он сообщил, что взрывотехники и кинологи проверили территорию. Всего публичную безопасность будут обеспечивать более 10 тыс. правоохранителей.

По его словам, сейчас происходит расстановка сил и средств, в соответствии с заранее согласованным форматом проведения дебатов.

Кроме того, в полиции напомнили, что гражданам запрещено приходить на стадион в состоянии алкогольного / наркотического опьянения, а также приносить с собой оружие, огнеопасные средства, алкоголь или любые другие вещи, которые могут подвергать опасности окружающих.

До забезпечення правопорядку під час дебатів на НСК "Олімпійський" - готові! Національна поліція України практично завершила підготовку до сьогоднішнього заходу на головній спортивній арені країни. Вибухотехніки разом з кінологами‍ перевірили територію. Всього публічну безпеку забезпечуватимуть понад тисяч правоохоронців‍‍. Наразі відбувається розстановка сил та засобів, відповідно до заздалегідь узгодженого формату проведення дебатів. Поліція закликає усі сторони дотримуватися раніше досягнутих взаємних домовленостей щодо формату дебатів, затвердженого представниками обох штабів. Будь-які зміни напередодні початку заходу можуть наразити на небезпеку громадян і призвести до зниження рівня безпеки на стадіоні. Громадянам нагадуємо: заборонено приходити на стадіон у стані алкогольного/наркотичного сп'яніння, а також приносити з собою зброю, вогненебезпечні засоби, алкоголь чи будь-які інші речі, які можуть наражати на небезпеку оточуючих. #поліція #безпека #вибори2019 Опубліковано Iaroslav Trakalo Пʼятниця, 19 квітня 2019 р.

Напомним, ранее полиция Киева призвала штабы кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского не менять формат дебатов на НСК "Олимпийский".

Добавим, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что на дебатах Петра Порошенко и Владимира Зеленского ожидается до 60 тысяч человек. Кроме того, сторонников кандидатов в президенты будут размещать в разных секторах стадиона.