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Поліція практично завершила підготовку до дебатів на стадіоні

Новини » Вибори 2019    19.04.2019 - 14:04
Поліція практично завершила підготовку до дебатів на стадіоні
Фото: ситуація біля НСК (РБК-Україна, Віталій Носач)

Вибухотехніки і кінологи перевірили територію стадіону

Національна поліція України практично завершила підготовку до дебатам кандидатів у президенти України на НСК "Олімпійський". Про це повідомив речник поліції Ярослав Тракало Facebook.

Він повідомив, що вибухотехніки і кінологи перевірили територію. Всього публічну безпеку забезпечуватимуть понад 10 тис. правоохоронців.

За його словами, зараз відбувається розстановка сил і засобів, згідно із заздалегідь узгодженим форматом проведення дебатів.

Крім того, в поліції нагадали, що громадянам заборонено приходити на стадіон у стані алкогольного / наркотичного сп'яніння, а також приносити з собою зброю, вогненебезпечні засоби, алкоголь або будь-які інші речі, які можуть наражати на небезпеку оточуючих.

 

До забезпечення правопорядку під час дебатів на НСК "Олімпійський" - готові! Національна поліція України практично завершила підготовку до сьогоднішнього заходу на головній спортивній арені країни. Вибухотехніки разом з кінологами перевірили територію. Всього публічну безпеку забезпечуватимуть понад тисяч правоохоронців. Наразі відбувається розстановка сил та засобів, відповідно до заздалегідь узгодженого формату проведення дебатів. Поліція закликає усі сторони дотримуватися раніше досягнутих взаємних домовленостей щодо формату дебатів, затвердженого представниками обох штабів. Будь-які зміни напередодні початку заходу можуть наразити на небезпеку громадян і призвести до зниження рівня безпеки на стадіоні. Громадянам нагадуємо: заборонено приходити на стадіон у стані алкогольного/наркотичного сп'яніння, а також приносити з собою зброю, вогненебезпечні засоби, алкоголь чи будь-які інші речі, які можуть наражати на небезпеку оточуючих. #поліція #безпека #вибори2019

Опубліковано Iaroslav Trakalo П'ятниця, 19 квітня 2019 р.

Нагадаємо, раніше поліція Києва закликала штаби кандидатів в президенти України Петра Порошенка і Володимира Зеленського не змінювати формат дебатів на НСК "Олімпійський".

Додамо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що на дебатах Петра Порошенка і Володимира Зеленського очікується до 60 тисяч осіб. Крім того, прихильників кандидатів у президенти будуть розміщувати в різних секторах стадіону.

У Києві на Великодні вихідні громадський транспорт працюватиме довше Поліція закликала штаби кандидатів не змінювати формат дебатів на стадіоні
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
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