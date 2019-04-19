Полиция призвала штабы кандидатов не менять формат дебатов на стадионе

Фото: Андрей Крищенко (npu.gov.ua)

Изменение формата дебатов приведет к снижению уровня безопасности на стадионе

Полиция Киева призывает штабы кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского не менять формат дебатов на НСК "Олимпийский". Об этом заявил глава полиции столицы Андрей Крищенко, передает пресс-служба МВД.

По словам Крищенко, изменение формата дебатов приведет к существенному снижению уровня безопасности на НСК "Олимпийский".

"Формат проведения дебатов был утвержден на консультационном совещании с участием представителей МВД, УГО, штабов кандидатов и руководства НСК "Олимпийский". Кроме этого, были сделаны соответствующие расчеты сил и средств, чтобы безопасность на стадионе была максимальной. Изменение формата мероприятия приведет к существенному снижению уровня безопасности на стадионе. Призываю штабы проводить дебаты по заранее согласованному всеми сторонами плану", - сказал Крищенко.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что на дебатах Петра Порошенко и Владимира Зеленского ожидается до 60 тысяч человек. Кроме того, сторонников кандидатов в президенты будут размещать в разных секторах стадиона.

Для обеспечения порядка на дебатах Порошенко и Зеленского привлекут до 10 тысяч правоохранителей.