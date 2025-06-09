Поліція попереджає українців про небезпеку вікон: про що йдеться

Як захистити дітей від падіння з вікна: поради батькам

Правоохоронці нагадали українцям, що відчинені вікна - це зона ризику.

"З настанням теплої погоди зростають випадки падіння дітей з вікон. Поліція закликає батьків бути особливо уважними та відповідальними, адже відчинене вікно може стати фатальною пасткою для дитини", - наголошується у публікації.

Для того, щоб уникнути трагедії, дорослим радять завжди пам'ятати про прості, але життєво важливі правила:

ніколи не гратися з дитиною на підвіконні;

ніколи не дозволяти дитині сидіти на підвіконні;

встановити на вікнах блокатори (спеціальні засоби безпеки, які не дозволяють дитині самостійно їх відчинити);

не ставити меблі біля вікон (щоб дитина не змогла на них вилізти);

відчиняти вікна у режимі провітрювання або у вертикальному положенні;

завжди зачиняти вікна, виходячи з кімнати (навіть якщо це всього кілька хвилин).

"Москітна сітка - не захист. Вона не витримує вагу дитини та може створити хибне відчуття безпеки", - наголосили також у поліції.

Насамкінець українцям радять:

розмовляти з дітьми про небезпеку;

навчати старших дітей слідкувати за молодшими.

"Шановні батьки, безпека дітей - у ваших руках. Не ігноруйте прості заходи, які можуть зберегти життя", - підсумували правоохоронці.

Поради правоохоронців (скриншот: facebook.com/police.kharkov)