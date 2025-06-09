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Поліція попереджає українців про небезпеку вікон: про що йдеться

Відкриті вікна небезпечні для дітей (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У теплу пору року звичайні вікна можуть становити смертельну загрозу - особливо для дітей. Поліція закликає українців не ігнорувати цю небезпеку й нагадує про прості, але важливі правила, які можуть врятувати життя.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Поліції Харківської області у Facebook.

Як захистити дітей від падіння з вікна: поради батькам

Правоохоронці нагадали українцям, що відчинені вікна - це зона ризику.

"З настанням теплої погоди зростають випадки падіння дітей з вікон. Поліція закликає батьків бути особливо уважними та відповідальними, адже відчинене вікно може стати фатальною пасткою для дитини", - наголошується у публікації.

Для того, щоб уникнути трагедії, дорослим радять завжди пам'ятати про прості, але життєво важливі правила:

  • ніколи не гратися з дитиною на підвіконні;
  • ніколи не дозволяти дитині сидіти на підвіконні;
  • встановити на вікнах блокатори (спеціальні засоби безпеки, які не дозволяють дитині самостійно їх відчинити);
  • не ставити меблі біля вікон (щоб дитина не змогла на них вилізти);
  • відчиняти вікна у режимі провітрювання або у вертикальному положенні;
  • завжди зачиняти вікна, виходячи з кімнати (навіть якщо це всього кілька хвилин).

"Москітна сітка - не захист. Вона не витримує вагу дитини та може створити хибне відчуття безпеки", - наголосили також у поліції.

Насамкінець українцям радять:

  • розмовляти з дітьми про небезпеку;
  • навчати старших дітей слідкувати за молодшими.

"Шановні батьки, безпека дітей - у ваших руках. Не ігноруйте прості заходи, які можуть зберегти життя", - підсумували правоохоронці.

Поради правоохоронців (скриншот: facebook.com/police.kharkov)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як можуть оштрафувати батьків за неналежні умови для дітей в Україні.

Тим часом за кордоном у деяких випадках дитину у батьків можуть навіть забрати.

Читайте також про небезпечний тренд, через який підлітки в Києві все частіше "грають зі смертю".

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