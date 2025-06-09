Поліція попереджає українців про небезпеку вікон: про що йдеться

У теплу пору року звичайні вікна можуть становити смертельну загрозу - особливо для дітей. Поліція закликає українців не ігнорувати цю небезпеку й нагадує про прості, але важливі правила, які можуть врятувати життя.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Поліції Харківської області у Facebook.
Правоохоронці нагадали українцям, що відчинені вікна - це зона ризику.
"З настанням теплої погоди зростають випадки падіння дітей з вікон. Поліція закликає батьків бути особливо уважними та відповідальними, адже відчинене вікно може стати фатальною пасткою для дитини", - наголошується у публікації.
Для того, щоб уникнути трагедії, дорослим радять завжди пам'ятати про прості, але життєво важливі правила:
"Москітна сітка - не захист. Вона не витримує вагу дитини та може створити хибне відчуття безпеки", - наголосили також у поліції.
Насамкінець українцям радять:
"Шановні батьки, безпека дітей - у ваших руках. Не ігноруйте прості заходи, які можуть зберегти життя", - підсумували правоохоронці.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як можуть оштрафувати батьків за неналежні умови для дітей в Україні.
Тим часом за кордоном у деяких випадках дитину у батьків можуть навіть забрати.
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