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Полиция предупреждает украинцев об опасности окон: о чем речь

Открытые окна опасны для детей (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В теплое время года обычные окна могут представлять смертельную угрозу - особенно для детей. Полиция призывает украинцев не игнорировать эту опасность и напоминает о простых, но важных правилах, которые могут спасти жизнь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Полиции Харьковской области в Facebook.

Как защитить детей от падения из окна: советы родителям

Правоохранители напомнили украинцам, что открытые окна - это зона риска.

"С наступлением теплой погоды возрастают случаи падения детей из окон. Полиция призывает родителей быть особенно внимательными и ответственными, ведь открытое окно может стать роковой ловушкой для ребенка", - отмечается в публикации.

Для того чтобы избежать трагедии, взрослым советуют всегда помнить о простых, но жизненно важных правилах:

  • никогда не играть с ребенком на подоконнике;
  • никогда не позволять ребенку сидеть на подоконнике;
  • установить на окнах блокираторы (специальные средства безопасности, которые не позволяют ребенку самостоятельно их открыть);
  • не ставить мебель возле окон (чтобы ребенок не смог на них вылезти);
  • открывать окна в режиме проветривания или в вертикальном положении;
  • всегда закрывать окна, выходя из комнаты (даже если это всего несколько минут).

"Москитная сетка - не защита. Она не выдерживает вес ребенка и может создать ложное ощущение безопасности", - отметили также в полиции.

В завершение украинцам советуют:

  • разговаривать с детьми об опасности;
  • учить старших детей следить за младшими.

"Уважаемые родители, безопасность детей - в ваших руках. Не игнорируйте простые меры, которые могут сохранить жизнь", - подытожили правоохранители.

Советы правоохранителей (скриншот: facebook.com/police.kharkov)

Напомним, ранее мы рассказывали, как могут оштрафовать родителей за ненадлежащие условия для детей в Украине.

Тем временем за границей в некоторых случаях ребенка у родителей могут даже забрать.

Читайте также об опасном тренде, из-за которого подростки в Киеве все чаще "играют со смертью".

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