Полиция предупреждает украинцев об опасности окон: о чем речь

В теплое время года обычные окна могут представлять смертельную угрозу - особенно для детей. Полиция призывает украинцев не игнорировать эту опасность и напоминает о простых, но важных правилах, которые могут спасти жизнь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Полиции Харьковской области в Facebook.
Правоохранители напомнили украинцам, что открытые окна - это зона риска.
"С наступлением теплой погоды возрастают случаи падения детей из окон. Полиция призывает родителей быть особенно внимательными и ответственными, ведь открытое окно может стать роковой ловушкой для ребенка", - отмечается в публикации.
Для того чтобы избежать трагедии, взрослым советуют всегда помнить о простых, но жизненно важных правилах:
"Москитная сетка - не защита. Она не выдерживает вес ребенка и может создать ложное ощущение безопасности", - отметили также в полиции.
В завершение украинцам советуют:
"Уважаемые родители, безопасность детей - в ваших руках. Не игнорируйте простые меры, которые могут сохранить жизнь", - подытожили правоохранители.
Напомним, ранее мы рассказывали, как могут оштрафовать родителей за ненадлежащие условия для детей в Украине.
Тем временем за границей в некоторых случаях ребенка у родителей могут даже забрать.
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