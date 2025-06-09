Полиция предупреждает украинцев об опасности окон: о чем речь

Как защитить детей от падения из окна: советы родителям

Правоохранители напомнили украинцам, что открытые окна - это зона риска.

"С наступлением теплой погоды возрастают случаи падения детей из окон. Полиция призывает родителей быть особенно внимательными и ответственными, ведь открытое окно может стать роковой ловушкой для ребенка", - отмечается в публикации.

Для того чтобы избежать трагедии, взрослым советуют всегда помнить о простых, но жизненно важных правилах:

никогда не играть с ребенком на подоконнике;

никогда не позволять ребенку сидеть на подоконнике;

установить на окнах блокираторы (специальные средства безопасности, которые не позволяют ребенку самостоятельно их открыть);

не ставить мебель возле окон (чтобы ребенок не смог на них вылезти);

открывать окна в режиме проветривания или в вертикальном положении;

всегда закрывать окна, выходя из комнаты (даже если это всего несколько минут).

"Москитная сетка - не защита. Она не выдерживает вес ребенка и может создать ложное ощущение безопасности", - отметили также в полиции.

В завершение украинцам советуют:

разговаривать с детьми об опасности;

учить старших детей следить за младшими.

"Уважаемые родители, безопасность детей - в ваших руках. Не игнорируйте простые меры, которые могут сохранить жизнь", - подытожили правоохранители.

Советы правоохранителей (скриншот: facebook.com/police.kharkov)