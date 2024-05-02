Поліція показала відео з місця російського обстрілу Одеси вночі

Правоохоронці показали відео з місця обстрілу Одеси в ніч на четвер, 2 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію України.
"Відео з місця обстрілу Одеси", - йдеться у повідомленні.
Російські війська вночі атакували Одесу ракетами. Окупанти вдарили містом балістикою, лунали вибухи.
Згодом стало відомо про 14 постраждалих під час російської атаки. До цього повідомлялося про 13 постраждалих.
Крім того, в Одесі під російський ракетний удар потрапили сортувальне депо та відділення "Нової пошти". Почалася масштабна пожежа.
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