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Полиция показала видео с места российского обстрела Одессы ночью

Фото: оккупанты обстреляли Одессу баллистикой 2 мая (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Наталия Гурковская

Правоохранители показали видео с места обстрела Одессы в ночь на четверг, 2 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию Украины.

"Видео с места обстрела Одессы", - говорится в сообщении.

Обстрел Одессы

Российские войска ночью атаковали Одессу ракетами. Оккупанты ударили по городу баллистикой, гремели взрывы.

Позже стало известно о 14 пострадавших во время российской атаки. До этого сообщалось о 13 пострадавших.

Кроме того, в Одессе под российский ракетный удар попали сортировочное депо и отделение "Новой почты". Начался масштабный пожар.

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Одесса