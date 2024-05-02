Полиция показала видео с места российского обстрела Одессы ночью

Правоохранители показали видео с места обстрела Одессы в ночь на четверг, 2 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию Украины.
"Видео с места обстрела Одессы", - говорится в сообщении.
Российские войска ночью атаковали Одессу ракетами. Оккупанты ударили по городу баллистикой, гремели взрывы.
Позже стало известно о 14 пострадавших во время российской атаки. До этого сообщалось о 13 пострадавших.
Кроме того, в Одессе под российский ракетный удар попали сортировочное депо и отделение "Новой почты". Начался масштабный пожар.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.