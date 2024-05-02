Полиция показала видео с места российского обстрела Одессы ночью

"Видео с места обстрела Одессы", - говорится в сообщении.

Обстрел Одессы

Российские войска ночью атаковали Одессу ракетами. Оккупанты ударили по городу баллистикой, гремели взрывы.

Позже стало известно о 14 пострадавших во время российской атаки. До этого сообщалось о 13 пострадавших.

Кроме того, в Одессе под российский ракетный удар попали сортировочное депо и отделение "Новой почты". Начался масштабный пожар.