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Полиция показала видео ДТП в центре Киева, где автомобиль влетел в ресторан

16:37 17.08.2026 Пн
2 мин
В результате аварии никто из посетителей заведения и прохожих не пострадал
aimg Валерий Ульяненко
Полиция показала видео ДТП в центре Киева, где автомобиль влетел в ресторан Фото: в центре Киева авто влетело на террасу ресторана (t.me/gunpKyiv)
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В центре Киева на улице Большой Васильковской произошла авария с участием двух внедорожников BMW. В результате столкновения один из автомобилей вылетел на летнюю террасу ресторана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции Киева.

Согласно записям камер видеонаблюдения, 36-летний водитель BMW X3 выезжал со второстепенной дороги и проигнорировал требования знаков "Дать дорогу" и "Движение направо". Из-за этого он столкнулся с автомобилем BMW X7, которым управлял 31-летний мужчина.

От сильного удара внедорожник нарушителя потерял управление и вылетел на террасу ресторана. Среди посетителей ресторана и прохожих никто не пострадал.

Травмы получил только водитель BMW X3. Его в удовлетворительном состоянии госпитализировали, где также проверят на содержание алкоголя в крови. Другой водитель на момент аварии был трезв.

Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия, после чего дадут ему правовую квалификацию.

Что предшествовало

Напомним, ДТП с участием двух автомобилей BMW произошло сегодня около 11:30 на улице Большой Васильковской. От сильного удара одна из машин потеряла управление, выехала на территорию летней площадки заведения и перекинулась.

По данным источников РБК-Украина, на площадку ресторана в центре Киева влетел криминальный авторитет Кирилл Островский.

Ранее смертельное ДТП произошло в Одесской области на трассе Одесса-Николаев. Водитель грузового фургона выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя микроавтобусами.

В результате аварии погибли три человека - водитель фургона и два пассажира одного из микроавтобусов. Еще семь человек получили травмы и были госпитализированы.

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