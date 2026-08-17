Полиция показала видео ДТП в центре Киева, где автомобиль влетел в ресторан

В центре Киева на улице Большой Васильковской произошла авария с участием двух внедорожников BMW. В результате столкновения один из автомобилей вылетел на летнюю террасу ресторана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции Киева.

Согласно записям камер видеонаблюдения, 36-летний водитель BMW X3 выезжал со второстепенной дороги и проигнорировал требования знаков "Дать дорогу" и "Движение направо". Из-за этого он столкнулся с автомобилем BMW X7, которым управлял 31-летний мужчина.

От сильного удара внедорожник нарушителя потерял управление и вылетел на террасу ресторана. Среди посетителей ресторана и прохожих никто не пострадал.

Травмы получил только водитель BMW X3. Его в удовлетворительном состоянии госпитализировали, где также проверят на содержание алкоголя в крови. Другой водитель на момент аварии был трезв.

Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия, после чего дадут ему правовую квалификацию.

Что предшествовало

Напомним, ДТП с участием двух автомобилей BMW произошло сегодня около 11:30 на улице Большой Васильковской. От сильного удара одна из машин потеряла управление, выехала на территорию летней площадки заведения и перекинулась.

По данным источников РБК-Украина, на площадку ресторана в центре Киева влетел криминальный авторитет Кирилл Островский.