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Поліція показала уламки збитого під Києвом дрона (фото)

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Київська область, Середа 14 грудня 2022 09:39
Поліція показала уламки збитого під Києвом дрона (фото) Фото: поліція показала уламки збитого у Київській області дрона (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Марія Кучерявець

Правоохоронці показали уламки збитого іранського дрона "Шахед". Їх вивили у Київській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника ГУНП у Київській області Андрія Нєбитова.

"Збитий ворожий шахед виявили в одному із районів Київщини! На місці працюють поліцейські. Дякуємо силам ППО за відмінну роботу!" - написав він під фото.

Нагадаємо, сьогодні вранці Київ та область попали від атаки іранських дронів. Зокрема столиця зазнала дві хвилі таких атак, які летіли з напрямку Азовського моря. Відомо про збиття 13 "Шахедів". Уламки від збитих БПЛА влучили в одну адмінбудівлю та ще 4 житлові будівлі зазнали незначних ушкоджень, люди не постраждали.

Всі подробиці щодо ранкової атаки на столиці - читайте в нашому матеріалі.

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