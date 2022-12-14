Поліція показала уламки збитого під Києвом дрона (фото)

Правоохоронці показали уламки збитого іранського дрона "Шахед". Їх вивили у Київській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника ГУНП у Київській області Андрія Нєбитова.

"Збитий ворожий шахед виявили в одному із районів Київщини! На місці працюють поліцейські. Дякуємо силам ППО за відмінну роботу!" - написав він під фото.

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