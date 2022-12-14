Атака Києва та області дронами-камікадзе: у Зеленського розповіли нові деталі

Через ранкову атаку Києва та області "шахедами" в столиці пошкоджено 2 адмінбудівлі та приватний будинок у Вишневому.Тривога триває.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.