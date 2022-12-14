Атака Києва та області дронами-камікадзе: у Зеленського розповіли нові деталі
Фото: з'явилися нові деталі атаки Києва та області дронами 14 грудня (GettyImages)
Через ранкову атаку Києва та області "шахедами" в столиці пошкоджено 2 адмінбудівлі та приватний будинок у Вишневому.Тривога триває.
Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"Внаслідок ранкової атаки на Київ та область в столиці пошкоджено 2 адмінбудівлі, у селі Вишневе - приватний будинок",- розповів він.
За словами Тимошенка, небезпека ще не минула.
"Залишайтеся в укриттях!" - порадив він.
Як повідомлялось, російські окупанти атакували Київ та область рано-вранці 14 грудня іранськими дронами Shahed, і українські військові збили 10 таких безпілотників.
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