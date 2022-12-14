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Атака Києва та області дронами-камікадзе: у Зеленського розповіли нові деталі

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Київ, Середа 14 грудня 2022 08:23
Атака Києва та області дронами-камікадзе: у Зеленського розповіли нові деталі Фото: з'явилися нові деталі атаки Києва та області дронами 14 грудня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Через ранкову атаку Києва та області "шахедами" в столиці пошкоджено 2 адмінбудівлі та приватний будинок у Вишневому.Тривога триває.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Внаслідок ранкової атаки на Київ та область в столиці пошкоджено 2 адмінбудівлі, у селі Вишневе - приватний будинок",- розповів він.

За словами Тимошенка, небезпека ще не минула.

"Залишайтеся в укриттях!" - порадив він.

Як повідомлялось, російські окупанти атакували Київ та область рано-вранці 14 грудня іранськими дронами Shahed, і українські військові збили 10 таких безпілотників.

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