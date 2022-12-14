Полиция показала обломки сбитого под Киевом дрона (фото)

Правоохранители показали обломки сбитого иранского дрона "Шахед". Их обнаружили в Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника ГУНП в Киевской области Андрея Небитова.

"Сбитый вражеский шахед обнаружили в одном из районов Киевской области На месте работают полицейские. Спасибо силам ПВО за отличную работу!" - написал он под фото.

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