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Полиция показала обломки сбитого под Киевом дрона (фото)

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Киевская область, Среда 14 декабря 2022 09:39
Полиция показала обломки сбитого под Киевом дрона (фото) Фото: полиция показала обломки сбитого в Киевской области дрона (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Мария Кучерявец

Правоохранители показали обломки сбитого иранского дрона "Шахед". Их обнаружили в Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника ГУНП в Киевской области Андрея Небитова.

"Сбитый вражеский шахед обнаружили в одном из районов Киевской области На месте работают полицейские. Спасибо силам ПВО за отличную работу!" - написал он под фото.

Напомним, сегодня утром Киев и область попали от атаки иранских дронов. В частности, столица испытала две волны таких атак, которые летели с направления Азовского моря. Известно о сбивании 13 "Шахедов". Обломки от сбитых БПЛА попали в одно админздание и еще 4 жилых здания получили незначительные повреждения, люди не пострадали.

Все подробности по поводу утренней атаки на столицу - читайте в нашем материале.

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