Поліція показала перші хвилини після удару РФ по Тернополю (відео)

Удар РФ по Тернополю

Нагадаємо, у ніч на 19 листопада російські війська здійснили комбіновану атаку по Тернополю ракетами та ударними дронами.

Внаслідок ворожого удару пошкоджено житлові будинки, є загиблі та поранені. В одному з багатоповерхових будинків частково обвалилися конструкції, триває пошуково-рятувальна операція.

За попередніми даними, у житловий будинок в Тернополі влучила ракета Х-101.

Наразі відомо, що внаслідок удару по багатоповерхівці загинули 26 людей, серед яких троє дітей, і понад 90 отримали поранення.

За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, на засіданні Ради Безпеки ООН, яке відбудеться сьогодні, 20 листопада, Україна винесе на передній план удар Росії по багатоповерхівці в Тернополі.