Полиция показала первые минуты после удара РФ по Тернополю (видео)

Фото: полиция показала первые минуты после удара РФ по Тернополю (ГСЧС)
Автор: Татьяна Степанова

В результате российского удара по многоэтажке в Тернополе в ночь на 19 ноября погибли 26 человек, еще более 90 - ранены. Полиция показала первые минуты после вражеской атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Национальной полиции.

По данным полиции, ударными беспилотниками и ракетами россияне вчера атаковали две жилые многоэтажки в Тернополе.

Взрывной волной повреждены окна соседних зданий и автомобили. Враг убил и травмировал людей, среди погибших - дети.

"На месте происшествия работают и работали все экстренные службы. Патрульные помогали спасателям эвакуировать жителей, обеспечивали общественный порядок и беспрепятственное движение спецслужб, охраняли территорию", - отметили правоохранители.

 

Удар РФ по Тернополю

Напомним, в ночь на 19 ноября российские войска совершили комбинированную атаку по Тернополю ракетами и ударными дронами.

В результате вражеского удара повреждены жилые дома, есть погибшие и раненые. В одном из многоэтажных домов частично обвалились конструкции, продолжается поисково-спасательная операция.

По предварительным данным, в жилой дом в Тернополе попала ракета Х-101.

Известно, что в результате удара по многоэтажке погибли 26 человек, среди которых трое детей, и более 90 получили ранения.

По словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, на заседании Совета Безопасности ООН, которое состоится сегодня, 20 ноября, Украина вынесет на передний план удар России по многоэтажке в Тернополе.

