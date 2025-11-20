Полиция показала первые минуты после удара РФ по Тернополю (видео)

Удар РФ по Тернополю

Напомним, в ночь на 19 ноября российские войска совершили комбинированную атаку по Тернополю ракетами и ударными дронами.

В результате вражеского удара повреждены жилые дома, есть погибшие и раненые. В одном из многоэтажных домов частично обвалились конструкции, продолжается поисково-спасательная операция.

По предварительным данным, в жилой дом в Тернополе попала ракета Х-101.

Известно, что в результате удара по многоэтажке погибли 26 человек, среди которых трое детей, и более 90 получили ранения.

По словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, на заседании Совета Безопасности ООН, которое состоится сегодня, 20 ноября, Украина вынесет на передний план удар России по многоэтажке в Тернополе.