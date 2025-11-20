Поліція показала перші хвилини після удару РФ по Тернополю (відео)

Внаслідок російського удару по багатоповерхівці у Тернополі у ніч на 19 листопада загинули 26 людей, ще понад 90 - поранені. Поліція показала перші хвилини після ворожої атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національної поліції.

"На місці події працюють і працювали усі екстрені служби. Патрульні допомагали рятувальникам евакуйовувати мешканців, забезпечували публічний порядок та безперешкодний рух спецслужб, охороняли територію", - зазначили правоохоронці.

Вибуховою хвилею пошкоджені вікна сусідніх будівель та автомобілі. Ворог убив та травмував людей, серед загиблих - діти.

За даними поліції, ударними безпілотниками та ракетами росіяни вчора атакували дві житлові багатоповерхівки у Тернополі.

Удар РФ по Тернополю

Нагадаємо, у ніч на 19 листопада російські війська здійснили комбіновану атаку по Тернополю ракетами та ударними дронами.

Внаслідок ворожого удару пошкоджено житлові будинки, є загиблі та поранені. В одному з багатоповерхових будинків частково обвалилися конструкції, триває пошуково-рятувальна операція.

За попередніми даними, у житловий будинок в Тернополі влучила ракета Х-101.

Наразі відомо, що внаслідок удару по багатоповерхівці загинули 26 людей, серед яких троє дітей, і понад 90 отримали поранення.

За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, на засіданні Ради Безпеки ООН, яке відбудеться сьогодні, 20 листопада, Україна винесе на передній план удар Росії по багатоповерхівці в Тернополі.