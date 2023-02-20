Поліція показала, як проходить знищення протитанкових гранат росіян у Київській області (відео)

Українські фахівці продовжують проводити знищення небезпечних боєприпасів, які залишили російські окупанти у Київській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова .

Так, Нєбитов показав процес знищення російської протитанкової гранати РПГ-22, яку виявили спільно з добровольчим підрозділом в лісосмузі Вишгородського району.

Спеціалісти провели контрольоване знешкодження гранати.

Українців просять одразу повідомляти на спецлінію "102" у разі виявлення підозрілих предметів.

Нагадаємо, 17 лютого у селі Олександрівка Херсонського району чоловік підірвався на ворожій міні.

Раніше у Бериславському районі на міні підірвався автомобіль з двома чоловіками, вони загинули.

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