Полиция показала, как происходит уничтожение противотанковых гранат россиян в Киевской области (видео)

Украинские специалисты продолжают проводить уничтожение опасных боеприпасов, которые оставили российские оккупанты в Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника полиции Киевской области Андрея Небытова .

Так, Небытов показал процесс уничтожения российской противотанковой гранаты РПГ-22, которую обнаружили совместно с добровольческим подразделением в лесополосе Вышгородского района.

Специалисты произвели контролируемое обезвреживание гранаты.

Украинцев просят сразу сообщать на спецлинию "102" в случае обнаружения подозрительных предметов.

Напомним, 17 февраля в селе Александровка Херсонского района мужчина подорвался на вражеской мине.

Ранее в Бериславском районе на мине подорвался автомобиль с двумя мужчинами, они погибли.

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