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В Херсонському районі чоловік підірвався на російській міні

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Херсон, П'ятниця 17 лютого 2023 16:34
В Херсонському районі чоловік підірвався на російській міні Фото: в Херсонському районі чоловік підірвався на російській міні 17 лютого (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У п'ятницю, 17 лютого, у селі Олександрівка Херсонського району 31-річний чоловік підірвався на російській міні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"Це сталося на березі ставу. Постраждалий втратив стопу. На місце вибуху виїхала бригада швидкої медичної допомоги", - йдеться в повідомленні.

В ОВА вкотре нагадали, що не можна пересуватися територіями, які ще не обстежили вибухотехніки! Небезпечно відвідувати лісосмуги, поля, узбережжя водойм та пустирі.

"Якщо ви помітили підозрілий предмет, негайно відійдіть на безпечну відстань та повідомте про знахідку правоохоронців або рятувальників", - додали в адміністрації.

Як повідомлялось, 12 лютого, автомобіль, в якому знаходились двоє чоловіків підірвався на міні в Бериславському районі Херсонської області. Обидва загинули.

Також 11 лютого у Бериславському районі Херсонської області двоє місцевих жителів підірвалися на ворожих мінах. Їх обох доставили до лікарні.

Нагадаємо, у селі Новий Берислав Херсонської області на протипіхотній міні "Пелюстка", залишеній окупантами, підірвався місцевий житель.

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