Поліція Південної Кореї використовуватиме ШІ для розслідування злочинів

Поліція Південної Кореї застосує штучний інтелект для боротьби з дипфейками, який можна використовувати для припинення злочинів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News.
Система звірятиметься з експертами зі штучного інтелекту, щоб не помилятися у пошуку фейків. Насамперед йдеться про відео, пов'язані з виборами.
Дипфейк – це відео або аудіо, де обличчя чи голос людини замінено іншою за допомогою штучного інтелекту. Виглядає дуже реалістично, але не є правдою.
Раніше ми писали, що Microsoft оновив ШІ Copilot. Він може розмовляти з користувачем на персональні теми.
До речі, ШІ від Google Gemini призупинив генерацію зображень.
Також ми писали, що Google, Meta, TikTok і не лише хочуть маркувати дипфейки під час виборів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.