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Навчився розмовляти на персональні теми. Microsoft оновив штучний інтелект Copilot

Понеділок 26 лютого 2024 04:59
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Навчився розмовляти на персональні теми. Microsoft оновив штучний інтелект Copilot Фото: Microsoft оновив штучний інтелект Copilot (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Microsoft оновила свій штучний інтелект Copilot. Тепер він може спілкуватись з користувачем на персональні теми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Microsoft .

Microsoft оголосила про використання функції Copilot GPT. Вона дозволяє налаштувати поведінку Microsoft Copilot на тему, яка представляє для вас особливий інтерес.

"Кілька Copilot GPT зможуть підтримувати розмову на такі теми, як фітнес, подорожі, приготування їжі та багато іншого", - заявили в компанії.

Користувачі розширеної версії Copilot Pro також зможуть створювати свої власні алгоритми за допомогою Copilot GPT Builder.

Також у компанії розповіли про запуск мобільного додатку. У ньому будуть такі самі можливості, як і в комп'ютерній версії.

"Мобільний додаток Copilot включає ті ж можливості Copilot на вашому ПК, включаючи доступ до GPT-4, Dall-E 3 для створення зображень і можливість використовувати зображення з вашого телефону при спілкуванні з Copilot", - сказали в Microsoft.

Також ІІ з'явиться в мобільному додатку Microsoft 365 для Android та IOS.

Раніше ми повідомляли, що ІІ від Google Gemini призупинив генерацію зображень.

До речі, компанія OpenAI дозволила використовувати ChatGPT у військових цілях.

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Microsoft Штучний інтелект
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