Полиция Южной Кореи будет использовать ИИ для расследования преступлений

Система будет сверяться с экспертами по искусственному интеллекту, чтобы не ошибаться в поиске фейков. Прежде всего речь о видео, связанных с выборами.

Что такое дипфейк

Дипфейк – это видео или аудио, где лицо или голос человека заменен на другой с помощью искусственного интеллекта. Выглядит очень реалистично, но не является правдой.

Развитие искусственного интеллекта

Ранее мы писали, что Microsoft обновил ИИ Copilot. Он теперь может разговаривать с пользователем на персональные темы.

К слову, ИИ от Google Gemini приостановил генерацию изображений.

Также мы писали, что Google, Meta, TikTok и не только хотят маркировать дипфейки во время выборов.