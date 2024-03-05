Полиция Южной Кореи будет использовать ИИ для расследования преступлений

Полиция Южной Кореи применит искусственный интеллект для борьбы с дипфейками, который можно использовать для пресечения преступлений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap News.
Система будет сверяться с экспертами по искусственному интеллекту, чтобы не ошибаться в поиске фейков. Прежде всего речь о видео, связанных с выборами.
Дипфейк – это видео или аудио, где лицо или голос человека заменен на другой с помощью искусственного интеллекта. Выглядит очень реалистично, но не является правдой.
Ранее мы писали, что Microsoft обновил ИИ Copilot. Он теперь может разговаривать с пользователем на персональные темы.
К слову, ИИ от Google Gemini приостановил генерацию изображений.
Также мы писали, что Google, Meta, TikTok и не только хотят маркировать дипфейки во время выборов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.