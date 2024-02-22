Google призупиняє роботу генератора зображень Gemini
Google призупиняє функціонування генератора зображень в чат-боті штучного інтелекту Gemini. Це сталося після того, як він почав створювати неточні історичні світлини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.
Інструмент для створення зображень Gemini корпорація Google запустила ще на початку лютого, щоб наздогнати OpenAI, який підтримує Microsoft.
Днями користувачі почали скаржитися на неточні світлини, зокрема історичних постатей. Вже у четвер генератор відмовився створювати зображення, повідомляє CNBC.
"Ми вже працюємо над вирішенням проблеми із функцією створення зображень. І поки це робимо, ми збираємося призупинити генерацію світлин", - зазначили у Google.
Також корпорація анонсувала вихід покращеної версії штучного інтелекту.
Нагадаємо, визначено декілька нейромереж, що здатні оживляти звичайні фотографії. За допомогою них можна створити аватар у різноманітних стилях або додавати до свого контенту зображення, згенеровані штучним інтелектом.
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