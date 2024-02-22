Google призупиняє роботу генератора зображень Gemini

Google призупиняє функціонування генератора зображень в чат-боті штучного інтелекту Gemini. Це сталося після того, як він почав створювати неточні історичні світлини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC .

Інструмент для створення зображень Gemini корпорація Google запустила ще на початку лютого, щоб наздогнати OpenAI, який підтримує Microsoft.

Днями користувачі почали скаржитися на неточні світлини, зокрема історичних постатей. Вже у четвер генератор відмовився створювати зображення, повідомляє CNBC.

"Ми вже працюємо над вирішенням проблеми із функцією створення зображень. І поки це робимо, ми збираємося призупинити генерацію світлин", - зазначили у Google.

Також корпорація анонсувала вихід покращеної версії штучного інтелекту.