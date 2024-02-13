Google, Meta, TikTok і не тільки хочуть маркувати діпфейки під час виборів, - WP
Компанія Google, Microsoft, OpenAI, Meta, TikTok і Adobe домовилися в сезон виборів маркувати контент, створений за допомогою штучного інтелекту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
За інформацією видання, вищезгадані компанії хочуть підписати угоду, згідно з якою вони мають розробити технології для виявлення, маркування та контролю зображень, відео- та аудіозаписів, створених штучним інтелектом, за допомогою яких виборців можуть обдурити.
У той же час угода не забороняє створення оманливого політичного контенту, створеного за допомогою ШІ.
За інформацією WP, у документі компанії визнають, що подібний контент може створювати ризики для чесних виборів та погоджуються у необхідності створення механізмів для того, щоб не допустити такого впливу.
Діпфейки
Варто зауважити, що діпфейки - це зображення, створені штучним інтелектом. За допомогою цієї технології створюють відео, картинки, аудіозаписи і не тільки. Їх можуть використовувати для поширення фейків від імені політиків, як це вже неодноразово відбувалося.
Нагадаємо, ще у 2022 році мер Києва Віталій Кличко розповів, що мери Берліна та Мадрида провели переговори з шахраями, які використали його зовнішність.
Тоді вони використали технологію DeepFake.
Більш детально про діпфейки можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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