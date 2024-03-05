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Полиция Южной Кореи будет использовать ИИ для расследования преступлений

Сеул, Вторник 05 марта 2024 05:39
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Полиция Южной Кореи будет использовать ИИ для расследования преступлений Фото: Полиция Южной Кореи будет использовать ИИ для расследования преступлений (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Полиция Южной Кореи применит искусственный интеллект для борьбы с дипфейками, который можно использовать для пресечения преступлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap News.

Национальное управление расследований (NOI) заявило, что программа определит подлинность видео за 5-10 минут. Также ИИ создаст результаты, которые можно использовать в расследованиях. Полиция заявила, что программное обеспечение с 80% вероятностью определяет подлинность видео.

Полицейские планируют использовать данные для расследования, а не в качестве прямых доказательств.

Новое программное обеспечение изучило 5,2 млн фрагментов данных примерно 5400 корейцев и связанных с ними фигур и приняло новейшую модель искусственного интеллекта для реагирования на новые типы видео, которые не были предварительно обучены,

Система будет сверяться с экспертами по искусственному интеллекту, чтобы не ошибаться в поиске фейков. Прежде всего речь о видео, связанных с выборами.

Что такое дипфейк

Дипфейк – это видео или аудио, где лицо или голос человека заменен на другой с помощью искусственного интеллекта. Выглядит очень реалистично, но не является правдой.

Развитие искусственного интеллекта

Ранее мы писали, что Microsoft обновил ИИ Copilot. Он теперь может разговаривать с пользователем на персональные темы.

К слову, ИИ от Google Gemini приостановил генерацию изображений.

Также мы писали, что Google, Meta, TikTok и не только хотят маркировать дипфейки во время выборов.

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Искусственный интеллект
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