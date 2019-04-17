Полиция переходит на усиленный режим работы

В четверг, 18 апреля, правоохранители переходят на усиленный режим работы перед вторым туром президентских выборов 2019. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Всего к обеспечению правопорядка и безопасности во время второго тура выборов запланировано привлечь почти 72,4 тыс. полицейских.

"На охрану окружных и участковых избирательных комиссий будет задействовано чуть больше 50 тыс. полицейских. К обеспечению правопорядка на улицах привлекут почти 11 тыс. правоохранителей. Остальные полицейских будут работать в составе следственно-оперативных групп, в взрывотехнических подразделениях и привлекаться к резерву", - заявил заместитель председателя Нацполіції Александр Фацевич.

Ранее сообщалось, что Национальная полиция усилила охрану кандидата Владимира Зеленского перед вторым туром выборов президента Украины. Как отметил глава МВД, Зеленского охраняли еще с первого тура, а после его выхода во второй тур была усилена.

Кроме того, РБК-Украина писало, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что правоохранители перед вторым туром выборов в Украине продолжают фиксировать подкуп избирателей. Позже стало известно, что полиция вызвала на допрос народного депутата Сергея Березнека за обнаружения факта подкупа избирателей.