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Аваков заявил о подкупе избирателей перед вторым туром

Новости » Выборы 2019    11.04.2019 - 14:35
Аваков заявил о подкупе избирателей перед вторым туром
Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

В частности, МВД продолжает фиксировать раздачу денег

Правоохранители перед вторым туром выборов в Украине продолжают фиксировать подкуп избирателей. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, говорится в Facebook МВД.

Аваков заявил, что пока не будет называть кандидата, который осуществляет подкуп избирателей, ведь это станет понятно из последующих информационных сообщений.

"Продолжаем фиксировать раздачу денег, "сетки". Мы их прекращаем, думаю, что успешно. Например, вчера это было в Черниговской области. В Киевской области продолжаются, в Василькове, следственные действия. Я думаю, что там до второго тура дело дойдет до объявления подозрения виновным", - сказал Аваков.

Аваков заявил о подкупе избирателей перед вторым туром

Ранее РБК-Украина писало, что полиция открыла 71 уголовное производство относительно нарушений во время первого тура выборов. В период с 31 марта по 2 апреля в полицию поступило 2690 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного процесса.

РБК-Украина писало, что в расследовании Bihus.Info речь шла о том, что окружение действующего президента Петра Порошенко связано с общественными организациями, которые под видом опросов собрали персональные данные избирателей для формирования так называемых "сеток".

Напомним, перед первым туром выборов генпрокурор Юрий Луценко показал доказательства скупки голосов за Юлию Тимошенко. В частности, в Одесской области изъяли деньги, якобы предназначенные для скупки голосов в пользу Тимошенко.

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