Поліція переходить на посилений режим роботи перед другим туром виборів

У четвер, 18 квітня, правоохоронці переходять на посилений режим роботи перед другим туром президентських виборів 2019. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Національної поліції України.

Всього до забезпечення правопорядку та безпеки під час другого туру виборів заплановано залучити майже 72,4 тис. поліцейських.

"На охорону окружних та дільничних виборчих комісій буде задіяно трохи більше 50 тис. поліцейських. До забезпечення правопорядку на вулицях залучать майже 11 тис. правоохоронців. Решта поліцейських працюватимуть у складі слідчо-оперативних груп, у вибохотехнічних підрозділах та залучатимуться до резерву", - заявив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич.

Раніше повідомлялося, що Національна поліція посилила охорону кандидата Володимира Зеленського перед другим туром виборів президента України. Як зазначив голова МВС, Зеленського охороняли ще з першого туру, а після його виходу в другий тур була посилена.

Крім того, РБК-Україна писало, що міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що правоохоронці перед другим туром виборів в Україні продовжують фіксувати підкуп виборців. Пізніше стало відомо, що поліція викликала на допит народного депутата Сергія Березнека через виявлення факту підкупу виборців.