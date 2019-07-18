Поліція перед виборами вже зафіксувала понад 5 тис. порушень

Фото: Зорян Шкіряк (mvs.gov.ua)

За фактом порушень відкрито вже 273 справи

Національна поліція станом на 18 липня, за три дні до парламентських виборів, вже зареєструвала 5 308 повідомлень про здійснення правопорушень виборчого законодавства. Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк, повідомляє прес-служба МВС.

За його словами, слідчі підрозділи Національної поліції розпочали 273 кримінальних провадження, які пов’язані з порушеннями виборчого законодавства

"Станом на 12 годину ми зареєстрували 5 308 повідомлень про здійснення правопорушень. За сьогоднішній день - 465 повідомлень. За минулу добу відкрито 20 кримінальних проваджень та складено 86 адміністративних протоколів", - сказав Шкіряк.

Крім того, за його словами, розпочато кримінальні провадження, які опосередковано стосуються порушення виборчого законодавства. Всього таких справ 71, більша половина з них, 39, це факти хуліганства, які пов’язані з пошкодженням агітаційних наметів та рекламних конструкцій з передвиборчою агітацією кандидатів в народні депутати.

Він повідомив, що "окремі кандидати використовують бренд відомих політичних партій, видають себе за начебто їх представників, реєструючи товариства, громадські та благодійні організації з назвою партії, чим вводять виборців в оману та перешкоджають виборчому праву реальних кандидатів від політичних партій в мажоритарних округах".

Також розпочато 111 кримінальних проваджень за фактом підкупу виборців. 62 справи - це обіцянка виборцям грошової винагороди за їх волевиявлення в інтересах окремого кандидата в депутати, в основному які обираються за мажоритарною виборчою системою.

Як повідомляло РБК-Україна, станом на 17 липня поліція відкрила 250 кримінальних проваджень за фактом порушень виборчої кампанії на позачергових виборах.

Нагадаємо, правоохоронці викликали на допит майже 100 осіб, яких підозрюють у перешкоджанні здійсненню виборчого права перед позачерговими парламентськими виборами.