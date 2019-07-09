В Грузии полиция из-за протестов оцепила здание парламента

Фото: протест в Тбилиси (1tv.ge)

Протесты в Грузии продолжаются уже 20-й день

Полицейские силы оцепили здание парламента Грузии и прилегающие кварталы в центре Тбилиси. Об этом сообщает телеканал "Рустави-2".

По данным телеканала, также закрыт вход в здание парламента. Силовики палатки вывезли с территории, где участники акции уже в течение второй недели проводят голодовку, требуя отставки министра внутренних дел Георгия Гахария.

Протесты в Грузии продолжаются уже 20 дней. Уже известно, что сегодня протестующие традиционно соберутся у здания парламента в 19:00 по местному времени.

Как сообщало РБК-Украина, в Тбилиси у здания грузинского парламента вечером в понедельник, 8 июля, произошли столкновения между двумя группами демонстрантов разных акций. В конфликт вступили противники "Марша достоинства" и оппозиционеры, требующие отставки министра внутренних дел.

Напомним, протесты в Грузии начались 20 июня из-за выступления в парламенте российского депутата, члена Коммунистической партии РФ Сергея Гаврилова. Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе уже подал в отставку из-за протестов в Тбилиси.