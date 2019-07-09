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В Тбилиси возле парлмента произошли столкновения между двумя группами демонстрантов

Новости » Происшествия    09.07.2019 - 01:20
В Тбилиси возле парлмента произошли столкновения между двумя группами демонстрантов
Фото: протест в Тбилиси (twitter/apsny.ge)

Извесно, что в результате инцидента пострадал один человек

В Тбилиси у здания грузинского парламента вечером в понедельник, 8 июля, произошли столкновения междудвумя группами демонстрантов разных акций. Об єтом передает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия Online".

В конфликт вступили противники "Марша достоинства" и оппозиционеры, требующие отставки министра внутренних дел.

Сообщается, что одному из участников антиоккупационной акции потребовалась помощь бригады скорой помощи - у него обнаружены повреждения в области головы. Сам пострадавший сообщил, что к нему подошел неизвестный и ударил чем-то по голове.

Как уточняет грузинский "Первый канал", участники двух разных акций забросали друг друга бутылками. Предположительно, причиной инцидента стало то, что несколько человек с антиоккупационной акции присоединились к акции противников "марша достоинства".

После столкновений правоохранители вывели нескольких человек с территории проведения демонстраций. 

Напомним, Министерство внутренних дел Грузии начало расследовать беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня по статьям "о массовых беспорядках" и "о мятеже с целью насильственного изменения конституционного строя". 

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