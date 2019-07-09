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У Грузії поліція через протести оточила будівлю парламенту

Новини » В світі    09.07.2019 - 10:22
У Грузії поліція через протести оточила будівлю парламенту
Фото: протест у Тбілісі (1tv.ge)

Протести у Грузії тривають вже 20-й день

Поліцейські сили оточили будівлю парламенту Грузії і прилеглі квартали в центрі Тбілісі. Про це повідомляє телеканал "Руставі-2".

За даними телеканалу, також закритий вхід до будівля парламенту. Силовики вивезли намети з території, де учасники акції вже протягом другого тижня проводять голодування, вимагаючи відставки міністра внутрішніх справ Георгія Гахарія.

Протести у Грузії тривають вже 20 днів. Вже відомо, що сьогодні протестувальники традиційно зберуться біля будівлі парламенту в 19:00 за місцевим часом.

Як повідомляло РБК-Україна, в Тбілісі біля будівлі грузинського парламенту у понеділок ввечері, 8 липня, відбулися зіткнення між двома групами демонстрантів різних акцій. У конфлікт вступили противники "Маршу гідності" і опозиціонери, які вимагають відставки міністра внутрішніх справ.

Нагадаємо, протести в Грузії почалися 20 червня через виступ в парламенті російського депутата, члена Комуністичної партії РФ Сергія Гаврилова. Голова парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе вже подав у відставку через протести в Тбілісі.

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